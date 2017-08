“O Incansável Dom Quixote” marca terceiro dia da programação do 42º FICG

O espetáculo “O Incansável Dom Quixote”, da Roda Produtiva Produções Artísticas, da cidade do Rio de Janeiro, será apresentado nesta quinta-feira, 17 de agosto, às 20h, na Praça da Bandeira.

A apresentação faz parte da programação do 42º Festival de Inverno de Campina Grande.

Neste ano, o Festival será realizado até o dia 23 de agosto e apresentará uma vasta programação que com mostras de música, dança e teatro.

O Festival de Inverno de Campina Grande é uma realização da Prefeitura Municipal de Campina Grande e do Solidarium – Instituto de Cultura, Arte e Cidadania.

“O Incansável Dom Quixote” é uma produção que conta histórias fantásticas deste famoso cavaleiro errante, que sai de casa com o desejo de transformar o mundo em um lugar melhor. No premiado solo narrativo, tudo se resumirá a uma mala, um ator, a plateia e o jogo.

