Novo procurador-geral quer o fortalecimento de diálogo e interlocução entre poderes

O governador Ricardo Coutinho (PSB) anunciou a nomeação do o novo procurador-geral da Paraíba, durante o programa semanal Fala Governador, nessa segunda-feira, 15.

Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, que atualmente é o 2º promotor de Justiça de Santa Rita, foi o mais votado na eleição para a lista tríplice do Ministério Público do Estado, com 75,7% dos votos.

Em entrevista nesta terça-feira (15), Seráphico defendeu a união das promotorias para o enfrentamento das dificuldades.

Ele disse que é preciso fortalecer o diálogo entre os poderes na Paraíba.

– Acredito muito na interlocução das instituições. Acho que precisamos fortalecer esse diálogo para compartilhar as dificuldades e ver onde podemos avançar. Vivemos uma crise econômica, orçamentária e precisamos, de forma franca, discutir com os poderes e o governo. O pano de fundo dessa discussão é o aprofundamento dessa interlocução – frisou.

O novo procurador-geral atuou nas Promotorias de Patos, Campina Grande, João Pessoa, Cruz do Espírito Santo, Mari, Soledade, São Mamede, Pombal, Malta, Paulista e como promotor convocado junto à Procuradoria de Justiça.

