Novo procurador-geral de Justiça do MPPB toma posse para o biênio 2017/2019

O promotor de Justiça Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho foi empossado, na noite dessa terça-feira (29), no cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba para o biênio 2017/2019.

Foto: Ascom

A posse ocorreu durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural.

Francisco Seráphico foi conduzido pelos procuradores de Justiça Luciano Maracajá e Joaci Juvino e prestou juramento de cumprir bem e fielmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis, promovendo a defesa do povo, da ordem jurídica, do regime democrático, da ética e da justiça social.

Em seu discurso, o procurador-geral empossado agradeceu aos membros do MPPB a confiança na eleição da lista tríplice e falou sobre os desafios que enfrentará à frente da instituição.

Foto: Ascom

Francisco Seráphico destacou que vai manter a linha de diálogo e harmonia com todos os órgãos e poderes, com equilíbrio e bom senso.,

O novo procurador-geral ressaltou ainda que vai reforçar a aproximação do Ministério Público com a sociedade, de qualquer classe social, sobretudo os mais humildes.

“O binômio Ministério Público e sociedade será uma busca permanente em nossa gestão”, complementou.

Francisco Seráphico falou também sobre as bases da sua gestão, como o combate a todas as formas de violência e ao mau uso dos recursos públicos, e a modernização e reestruturação administrativa do MP.