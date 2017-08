Novo procurador de Justiça: “Realidade complexa e desafiadora”

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Em seu pronunciamento de posse, Francisco Seráphico Nóbrega Filho, novo procurador geral de Justiça da Paraíba, disse estar consciente “da necessidade de atuar com coragem e coerência”.

A solenidade ocorreu na noite desta terça-fera, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo.

Ele enfatizou que uma de suas prioridades “é reforçar a aproximação do MP com a sociedade; com o cidadão de qualquer classe social”.

O novo procurador reafirmou que pretende adotar a “regionalização das atribuições” das promotorias que cuidam dos “direitos difusos”.

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Francisco Seráphico assinalou que começa a dirigir “uma realidade complexa e desafiadora. Mas é também uma oportunidade de crescimento”.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatéa Souza