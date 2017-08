Nathalia Bellar apresenta em João Pessoa show “Catavento”

Abraçando o desafio de cantar o que compõe e dar voz a compositores paraibanos de diversas gerações, a cantora e compositora Nathalia Bellar chega com o show “Catavento” na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, na sexta-feira (18), às 21h.

A apresentação cumpre a agenda deste mês do projeto Cambada e integra a programação do evento Agosto das Letras, realizado de 17 a 20 de agosto no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Foto: Secom/PB

O show faz uma síntese da nova fase da carreira da cantora paraibana Nathalia Bellar, misturando a força da ancestralidade nordestina com a suavidade da música brasileira contemporânea, com arranjos modernos e fortes.

Os arranjos estão sob a responsabilidade do músico e produtor musical, Filipe Jonhne da Guia (guitarra e bandolim), que trouxe para esse trabalho o baixista Marcellus Alexandria e a violoncelista Mayara Ferreira.

Completam o time o experiente baterista Herbert José e o percussionista Jefferson dos Santos. Um verdadeiro encontro de gerações no palco.

O show traz canções inéditas que estarão no primeiro disco de Bellar, incluindo “Estranho Mundo” de sua autoria, “Samba Canção” e “Menina”, parcerias suas com o compositor pernambucano Tino (da banda Flotilha em Alta-terra), além de releituras.

No set estão Totonho, Titá Moura, Pedro Osmar, Herbert Vianna, os Limeira (Chico e Gustavo), Jonathas Falcão (Seu Pereira), Chico César, Fuba e uma canção do pai da cantora, Sérgio Roberto.

Mais que um show, Catavento é um convite a um mergulho íntimo e pessoal, com letras que falam das relações e inquietações humanas, como o amor e suas dores, as desilusões e alegrias e os protestos contra as convenções sociais e os direitos pelos quais o ser humano vem lutando todos os dias.