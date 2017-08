“Não se pode decidir a mudança de um sistema de governo em 60 dias”, diz Lira

O senado Raimundo Lira (PMDB) comentou, em entrevista à Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 11, que é a favor do parlamentarismo no Brasil.

O parlamentarismo é sistema de governo de caráter representativo, no qual a direção dos negócios públicos é atribuída a um gabinete ministerial formado no cerne do parlamento, a cujo voto de confiança ou desconfiança é submetido.

– Acho que o parlamentarismo é um sistema de governo mais moderno e mais ágil do que o presidencialismo. Agora, não se pode discutir esse assunto aqui até o final de setembro, pois é um período muito curto para decidir a mudança de um sistema de governo em 60 dias – frisou.