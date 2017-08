Município paraibano é considerado o pior do país em gestão fiscal

Foto: Reprodução/TV Itararé

O município de Riachão do Bacamarte, no Agreste paraibano foi considerado por uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan)como o pior em gestão fiscal.

Em 2016 a desorganização da gestão da cidade provocou atrasos de salários dos servidores municipais e diversos outros problemas administrativos.

De acordo com o atual prefeito, Erivaldo Guedes Amaral, até a documentação que existia foi queimada pelos antecessores e os computadores sumiram.

A cidade depende somente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e passa por dificuldades.