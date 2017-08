Morre em Campina Grande um de seus mais conhecidos contabilistas

Morreu neste domingo, em Campina Grande, um dos mais renomados profissionais do setor de contabilidade: Djair Jacinto de Morais, responsável pela empresa Conplan – Contabilidade e Planejamento, localizada na rua Major Juvino do Ó, 122 (rua onde funcionava o Jornal da Paraíba), centro.

Djair, que tinha 78 anos, sofreu um infarto fulminante pela madrugada. Ele foi socorrido para a Clínica Santa Clara, onde foi ao óbito por volta das 5 horas da manhã.

O contabilista era natural de Serra Branca (PB), mas residia em Campina Grande há quase seis décadas. Deixa viúva e uma filha, a anestesista Socorro Morais.

A Conplan (foto) atua principalmente no segmento de contabilidade na administração pública e possui diversas prefeituras paraibanas como clientes.

O velório ocorre no Campo Santo Parque da Paz, no distrito industrial, onde o corpo será sepultado no final da manhã desta segunda-feira.

*Notícia atualizada às 21h13 deste domingo.