Morador de rua é preso acusado de praticar estupro em João Pessoa

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) na Zona Norte de João Pessoa, prendeu, na manhã desta sexta-feira (11), o morador de rua identificado como Lucimário Luna da Silva, 34 anos, suspeito de praticar crime de estupro contra uma mulher de 48 anos.

A prisão aconteceu por cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Capital.

De acordo com a delegada Josenice Andrade, o crime aconteceu na manhã do dia 28 de julho deste ano, por volta das 6h, no bairro Expedicionários.

A vítima se dirigia ao trabalho quando foi abordada pelo homem, que a estuprou em um recuo de calçada de um estabelecimento comercial.

“O trabalho de investigação foi intenso e iniciado logo após a ocorrência, com a realização de exames por parte do Instituto de Polícia Científica, confecção de retrato falado do suspeito e diligências, a fim de localizar e prender Lucimário”, afirmou a autoridade policial.

As imagens do circuito de segurança de um estabelecimento comercial ajudaram a polícia na identificação do suspeito.

Lucimário foi preso na Avenida Epitácio Pessoa e no momento da abordagem policial confirmou ter praticado o estupro e levou os agentes de investigação da Delegacia Especializada da Mulher até o local onde o crime aconteceu.

Na delegacia, a vítima o reconheceu.

Lucimário vai aguardar na carceragem pela audiência de custódia. A polícia continua o trabalho de investigação para descobrir se o suspeito praticou outros estupros.