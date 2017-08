Ministro do TCU denuncia transferências ilegais e abusos no BNDES

Foto: Reprodução/Internet

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues, denunciou que houve uma transferência de “centenas de milhões de reais do BNDES para seu fundo de pensão, de forma absolutamente criminosa, inconstitucional e ilegal”.

“Cito especificamente o BNDES, cujos 5 mil empregados que receberem 16 salários por ano, fazem-no em valores que fariam corar qualquer pessoa dotada de bom senso”, destacou Walton.

O ministro do TCU acrescentou: “Indago com que moral ou fundamento pode um bancário da estrutura ordinária de uma empresa estatal ganhar mais do que um ministro do (Supremo Tribunal Federal), digo, várias vezes o subsídio de um ministro do STF, ou plúrimas (muitas) vezes o que ganha o seu congênere na iniciativa privada.”