Ministro do STF: “Sou solidário às pessoas que se sentiriam ofendidas”

Nas edições do final de semana, os principais jornais do País trataram novamente dos salários elevados no serviço público brasileiro.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou ao ´Estadão´ que os salários pagos acima do teto são uma “fraude” que precisa ser combatida.

Barroso emendou: “Sou solidário à magistratura, mas também sou solidário às pessoas que se sentiriam ofendidas com uma pretensão de aumento do ´andar de cima´. A gente não tem como ceder diante da dura realidade dos fatos”.