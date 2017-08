Ministério Público da Paraíba discute proposta orçamentária 2018

Foi realizada, na manhã desta quarta-feira (30), a primeira reunião da nova gestão para preparar a proposta orçamentária 2018 do Ministério Público da Paraíba.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico da Nóbrega Filho, a expectativa é de que a proposta seja submetida ao Colégio de Procuradores até a próxima quarta-feira (6) para fins de aprovação.

A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça e contou com a participação do diretor Financeiro, Ícaro Ramalho; do diretor administrativo Marcos Vinícius Cesário, do diretor de Planejamento Orçamentário, Ubirajara Lucena e do chefe do Departamento de Pesquisa e Organização Orçamentária, Márcio Aurélio Freitas. Também estiveram presentes os promotores de Justiça Alley Escorel, Bergson Formiga, Leonardo Quintans e Dmitri Nóbrega Amorim.

O Ministério Público da Paraíba tem até o dia 11 de setembro para encaminhar sua proposta orçamentária à Secretaria de Planejamento do Estado para que o governo submeta a proposta da Lei Orçamentária Anual para apreciação e aprovação da Assembleia Legislativa da Paraíba.