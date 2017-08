Milhares de cidades descumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal

foto – reprodução cidadedobrasil.com

Mais de dois mil municípios descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2016 e podem sofrer uma série de punições.

Devido à forte recessão que derrubou o nível de arrecadação ou pela má gestão das finanças públicas, as prefeituras estouraram o limite de gastos com pessoal.

Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro mostra que as novas gestões municipais empossadas no começo deste ano ´herdaram´ restos a pagar da ordem de R$ 6 bilhões e 300 milhões.

Quase mil prefeituras ainda não encaminharam os seus balanços à Secretaria do Tesouro Nacional, o que indica que esse passivo certamente é bem maior.

“O resultado trouxe grande preocupação. Estamos vendo uma bomba prestes a explodir”, afirmou o economista-chefe do Sistema Firjan, Guilherme Mercês, responsável estudo.

Os dados mostram que no Nordeste 93,2% das prefeituras não conseguiram gerar sequer 20% de suas receitas.

A cidade de Riachão do Bacamarte, na Paraíba, foi considerada como a pior gestão municipal do País.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza