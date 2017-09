Membros do Conselho de Secretários de Saúde denunciam gasto em excesso com diárias

Membros do Conselho Municipal de Secretários Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems/PB) estão questionando o valor gasto pelo órgão com o pagamento de diárias.

Eles também denunciam que não há transparência na prestação de contas da gestão da atual presidente do colegiado, presidido por Soraya Galdino, atual secretária de Saúde de Itabaiana.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com os gestores, somente em abril deste ano o Cosems paraibano pagou mais de R$ 28 mil em diárias. O valor está na prestação de contas disponibilizado no site do órgão e chamou a atenção de vários membros do colegiado, que estão pedindo, insistentemente, explicações a Soraya (foto) quanto aos gastos do Cosems.

Outros itens da contabilidade do órgão também estariam causaram espanto nos seus pares, a exemplo dos valores gastos com assessoria jurídica, além da contratação de serviços de terceiros sem qualquer justificativa.

Ainda segundo os secretários, o valor das diárias pagas pelo Cosems nos mês de abril é absurdo, principalmente, quando comparado ao total gasto por uma secretaria de saúde de médio porte como a de Campina Grande.

Questionada, Soraya declarou que “sou gestora há 20 anos e não será um orçamentozinho do Cosems que irá desviar meu caminho de honestidade não!

De acordo com os secretários, em 2016 o “orçamentozinho” do Cosems-PB ultrapassou a casa de R$ 1 milhão.

O recurso do Cosems é proveniente de repasses mensais das secretarias municipais de saúde e também de repasses do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

Os incentivos devem ser destinados para defender os interesses coletivos dos gestores municipais da saúde no estado, como a promoção da formação e qualificação profissional para os secretários e profissionais de saúde dos municípios, além da manutenção das atividades administrativas do órgão.

Outro questionamento dos secretários é com relação ao adiantamento feito por Soraya Galdino ao Conasems no valor de R$280 mil. O recurso foi creditado na conta do Cosems no último dia 15 deste mês.

O valor será abatido dos repasses mensais do colegiado nacional para o Cosems. O empréstimo foi feito a menos de 20 dias da eleição que irá eleger o novo presidente do Cosems-PB, da qual Soraya tenta se reconduzir ao cargo pela terceira vez.