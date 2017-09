Manoel Jr descarta deixar PMDB mesmo diante de possível reaproximação com PSB

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB) tratou de amenizar as notícias de que estaria acontecendo uma reaproximação entre o senador José Maranhão, do mesmo partido, e o governador Ricardo Coutinho (PSB) para as eleições de 2018.

Manoel acredita que a aliança vai continuar e que este seria o desejo da base e de todos que fazem partido da legenda na Paraíba.

– O PMDB continua mais unido do que nunca. O que Maranhão tem dito é que o partido poderá ter candidatura própria a governador, e isso é natural para qualquer presidente de partido dizer. Estamos construindo uma relação e o PMDB hoje é governo na Capital, não um partido aliado. Faz parte da gestão. Então Maranhão compreende isso. Temos várias pendências dentro do partido, mas o que ele irá escutar na verdade é o clamor das bases que sinalizam a aliança das oposições- ressaltou.

O peemedebista descartou sair do partido caso haja a aliança com o PSB e ressaltou que na política existe possibilidade para tudo, mas “o PMDB irá sem dúvida nenhuma, marchar unido”.

Informações da Rádio Correio FM