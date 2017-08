Manchetes dos principais jornais nacionais desta terça-feira

Folha de S.Paulo

Rio em crise tem um PM morto a cada dois dias

O Estado de S. Paulo

MPF diz que Joesley omitiu crime e quer cobrar R$ 1 bi

O Globo (RJ)

Pressão de aliados dificulta a revisão do rombo fiscal

Correio Braziliense

GDF pretende parcelar salário dos servidores

Estado de Minas

Risco cada vez mais constante

Zero Hora (RS)

Qualidade de vida recua no RS devido à crise e à violência

Agora São Paulo

Justiça reserva R$ 34 bilhões para pagar atrasados do INSS

Valor Econômico (SP)

TLP provoca discórdia entre economistas e no governo

Jornal do Commercio (PE)

Revisão do rombo gera impasse no governo

A Tarde (BA)

Novas concessões devem reforçar caixa do governo