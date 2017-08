Mais de 80 suspeitos são presos e 36 armas de fogo apreendidas no fim de semana

A Polícia Militar concluiu as operações do fim de semana com a prisão e apreensão de 83 suspeitos, 36 armas de fogo e mais de 35 kg de maconha, crack e cocaína, em várias cidades do Estado.

Nas ações, que começaram no fim da tarde da quinta-feira (10) e foram até a madrugada desta segunda-feira (14), a PM recuperou 25 veículos roubados na Paraíba e em outros Estados.

As 83 prisões realizadas foram por porte ilegal (21), roubos (19), tráfico de drogas (15), furto (7), homicídio (6) e tentativa de latrocínio (1).

Dentro das operações, foram cumpridos 14 mandados de prisão em João Pessoa, Patos, Guarabira, Campina Grande, Bananeiras, Princesa Isabel, Sousa e Jacaraú.

Já em relação às armas, a Polícia Militar apreendeu 17 revólveres, 17 espingardas e duas pistolas em João Pessoa, Pedras de Fogo, Nazarezinho, Alagoinha, Princesa Isabel, Itabaiana, Sapé, Campina Grande, Cabedelo, Juripiranga, Brejo do Cruz, Santa Rita, Triunfo, Bayeux, Sousa, São Mamede, Natuba e Conde.

A PM segue a ocupação de alguns locais considerados quentes, que são os que registraram maiores índices de crimes nos últimos dias, com a saturação das rondas e abordagens em diversos pontos.