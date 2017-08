Magistrada revoga prisão preventiva de acusado de matar namorada em JP

Decisão proferida nessa segunda (14) pela juíza titular do 2º Tribunal do Júri da Capital, Francilucy Rejane de Sousa Mota, revogou a prisão preventiva decretada, no dia 23 de julho do corrente ano, contra Yuri Ramos Coutinho Nóbrega, acusado de matar a namorada, Luanna Alverga, no mesmo dia.

A magistrada determinou a expedição do alvará de soltura e substituiu a segregação preventiva por três medidas cautelares: comparecimento no cartório da Vara uma vez ao mês (entre os dias 20 e 30); proibição de frequentar shows, bares e/ou similares e proibição de se ausentar da comarca.

Ao receber a denúncia, a magistrada justificou que não existem mais os fundamentos que motivaram a decretação da prisão, como garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

“É mister salientar que não se pode (nem se deve) confundir prisão cautelar com a segregação advinda de uma sentença condenatória, não podendo a primeira servir como uma prévia da segunda, para não violar o princípio do estado de inocência (“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”).

Já para aplicação das medidas cautelares, a juíza considerou que o réu ingeriu bebida alcoólica quando da prática do crime, por isso a proibição de se frequentar shows, bares e/ou similares.

Por sua vez, argumentou que a permanência na Comarca é de suma importância para a apuração dos fatos, bem como, por cautela, deverá o denunciado comparecer ao cartório judicial, para informar e justificar atividades.

A magistrada determinou, ainda, a citação do réu, para, em dez dias, responder de forma escrita à denúncia.

O caso – O estudante Yuri Ramos Coutinho Nóbrega é acusado de matar a namorada, Luanna Alverga, com um tiro de espingarda durante uma festa em João Pessoa, no dia 23 de julho do corrente ano.

Na denúncia, o Ministério Público também pediu a manutenção da prisão de Yuri, que estava em prisão preventiva desde o dia 24 daquele mês.

Luanna Alverga morreu após ser atingida na cabeça por um tiro disparado por Yuri, durante a festa de aniversário do namorado, na casa dele, no Bairro do Róger.

O jovem se apresentou à Polícia Civil no mesmo dia e confessou o crime, mas defendeu que o tiro foi acidental e que achou que a espingarda calibre 22 estava sem munição.