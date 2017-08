Lula afirma que ´Lava Jato´ virou partido político

foto: Ascom

Em ato político na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contestou, na noite desta sexta-feira, as acusações contra ele e afirmou que foi condenado sem provas no processo sobre o tríplex em Guarujá (SP).

Para o petista, a Operação Lava-Jato tem motivação política. A ex-presidente Dilma Rousseff também estava presente no evento.

– O pessoal que compõe a força-tarefa (da Lava-Jato) é um partido político – atacou Lula a um auditório lotado de estudantes, conforme o jornal da Rede Globo.

Lula é réu em seis ações penais, quatro delas na Lava-Jato. Na operação, ele já foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, em primeira instância, no caso do tríplex do Guarujá.

*fonte: globo.com