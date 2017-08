Loja das ‘Sereias da Penha’ completa um ano e artesãs anunciam novidades

foto: Secom/JP

Neste mês de agosto, a loja das Sereias da Penha está completando um ano e o sucesso das artesãs só aumenta. Localizada num dos pontos mais privilegiados na Praia da Penha, logo no início da escadaria, o ponto comercial possui espaço e conforto para receber bem os clientes. Com uma vista privilegiada para o mar, o visitante poderá desfrutar de uma bela vista enquanto aprecia e compra as biojoias.

Neste primeiro ano de funcionamento, o fluxo de pessoas que visitaram a loja triplicou devido a parceria firmada com uma empresa de turismo da Capital. O local passou a ser ponto fixo de visitação turística.

“Os números das vendas estão aumentando significativamente e isso tem deixado as artesãs mais confiantes e animadas a colocarem em prática novos projetos. Estamos muito felizes, pois esta nova loja nos deu muita sorte”, disse Joseane Izidro, presidente da Associação das Sereias da Penha.

Para celebrar este primeiro ano elas irão lançar, em setembro, a linha ‘home’, com peças de decoração para casa que inclui desde porta guardanapos até abajures. Também será lançada a loja virtual das sereias, onde serão disponibilizados todos os produtos que serão comercializados e entregues em todo o Brasil.

O sucesso do projeto Sereias da Penha deve-se ao fortalecimento da parceria entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio do programa João Pessoa Artesã (JPA), com o Instituto Federal de Educação (IFPB) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que possibilitou a inclusão social com a apropriação da cultura local na comunidade Praia da Penha.