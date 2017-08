Justiça rejeita recurso e condena empresa hoteleira por litigância de má-fé

Por unanimidade, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve o desprovimento de recurso adesivo manejado por Sol Mar Hotel S.A, por considerar mais uma tentativa de protelar a instrução processual na ação que tramita há mais de duas décadas na Justiça Comum.

A empresa hoteleira foi condenada, ainda, pela litigância de má-fé. O relator foi o juiz convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.

Com a decisão dessa terça-feira (29), o órgão fracionário acolheu, em parte, os Embargos Declaratórios nº 0051712-57.1997.815.20001, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que têm como partes o hotel e o Banco do Nordeste do Brasil.

Foto: Ascom

A Câmara atribuiu efeitos integrativos, para aclarar a decisão e corrigir o vício apontado pelo embargante, refutando as demais alegações apresentadas.

Conforme o relatório, a empresa alegou, no recurso, a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à matéria ventilada no recurso adesivo do apelo, especificamente, em relação à aplicação da taxa de juros no patamar de 12% ao ano pelo banco; invocou a aplicabilidade da Súmula 121 do Superior Tribunal de Justiça (veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, até a edição de Medida Provisória 2.170, de 31 de março de 2000).

O hotel argumentou, ainda, que não podem incidir encargos moratórios de espécie alguma, havendo a cobrança de débito maculada por encargos abusivos e ilegais por parte do credor; e que o acórdão embargado afastou a suposta redução de multa moratória contratual.

O relator reconheceu, de ofício, a litigância de má-fé da empresa hoteleira a respeito da conduta dos advogados do embargante no decorrer do rito processual.

“A julgar pelo tempo de duração da contenda executiva, iniciada há exatos 20 anos e dois meses, eventual mudança de advogados seria até admissível, não fossem as manobras e chicanas processuais praticadas pelas partes em parceria com seus causídicos, consistentes na renúncia de mandatos, outorgas de sucessivos substabelecimentos com e sem reservas de poderes, excesso de prazo na carga processual realizada por quase um ano e, sobretudo, infundados pedidos de habilitação e vista dos autos, com o mais evidente propósito de opor resistência infundada ao andamento do processo”, disse o juiz Carlos Eduardo.

O magistrado condenou, ainda, o Sol Mar Hotel ao pagamento de multa processual em favor da parte contrária, o Banco do Nordeste do Brasil, no percentual de 1% do valor corrigido de causa como caráter punitivo pela má-fé processual.

Ele reconheceu, ainda, a responsabilidade por perdas e danos, de forma solidária, a ser atribuída ao Sol Mar Hotel S.A. e aos seus representantes legais, em virtude dos prejuízos decorrentes do retardamento da ação, fixando no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com intuito de reparar o Banco do Nordeste pelo prejuízo com o atraso na prestação jurisdicional.

Observou precedente do STJ no julgamento do REsp nº 1133262/ES, o qual definiu ser desnecessária a comprovação do efeito prejuízo para que haja a condenação ao pagamento da indenização pela litigância de má-fé.

No mérito, o relator entendeu que existe omissão apenas na apreciação da matéria referente à aplicação da tese de descaracterização da mora ao caso concreto, devendo os embargos serem acolhidos com efeitos integrativos, com vistas a esclarecer a decisão.

“Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se para o aperfeiçoamento das decisões judiciais, aclarando obscuridades que comprometam a adequada compreensão do julgado, desfazendo contradições entre as preposições que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional”, ressaltou.

A empresa também foi condenada aos honorários advocatícios da parte do banco e todas as despesas que realizou.