Juiz decreta internação e prisão de suspeitos de envolvimento na morte de padre

Nesta terça-feira (29), o magistrado que está atuando em substituição na Comarca de Serraria, André Ricardo de Carvalho Costa, decretou a internação provisória de um adolescente e a prisão preventiva de um homem (não identificado para não atrapalhar as buscas policiais), suspeitos de estarem envolvidos na morte do padre Pedro Gomes Bezerra.

O crime ocorreu na cidade de Borborema, região do Brejo paraibano. O corpo foi encontrado, no dia 24 de agosto do corrente ano, com 29 facadas e requintes de crueldade, dentro da Casa Paroquial.

O decreto judicial foi emitido após representação policial, com parecer da representante do Ministério Público da Comarca, Caroline Freire.

De acordo com o juiz, as instituições estão imprimindo todos os esforços, no sentido de mostrar a população da região que o referido crime não ficará sem resposta do Poder Judiciário. No entanto, o magistrado adiantou que o processo tramita em segredo de justiça, para preservar e não atrapalhar as investigações.

O padre Pedro Gomes estava na paróquia de Borborema há quase dois anos. Ele foi ordenado sacerdote em 1993 e, antes de chegar à cidade, servia na Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no Município de Arara, também no Brejo paraibano.