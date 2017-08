Jovem é apreendida com cerca de 30 kg de drogas no interior do Estado

foto: Secom/PB Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar apreenderam nessa sexta-feira (11), por volta das 17h30, 30 quilos de substância semelhante à maconha. A droga estava em poder de uma adolescente de 16 anos que foi localizada no interior de um ônibus. A equipe policial foi acionada por funcionários da empresa de transporte rodoviário para comparecer ao terminal rodoviário. Eles relataram que às 15h o ônibus, que vinha da cidade de Goiânia-GO com destino à cidade de João Pessoa-PB, ao fazer parada em Junco do Seridó-PB, desceu um casal de idosos que, ao chegar em casa, percebeu que a bolsa que transportavam não era a sua, e retornaram à rodoviária para relatar o equívoco. Quando o funcionário da empresa abriu a bolsa constatou que em seu interior continha um material estranho em embalagens e acionou a Polícia Militar. A equipe policial ao abrir as embalagens constatou que no interior da bolsa havia vários tabletes de maconha. Os policiais militares solicitaram o apoio da PRF, uma vez que o ônibus ainda não tinha passado pelo posto policial de Café do Vento-PB, entrada que dá acesso à cidade de Sapé, e informaram toda a situação ao comandante da área do 7º BPM, coronel Campos, que também prestou o apoio enviando mais equipes policiais para interceptação do ônibus, e foi realizado o bloqueio. De acordo com as equipes policiais, a etiqueta da bolsa estava na passagem que pertencia a uma jovem de 16 anos que foi apreendida, juntamente com a droga, e encaminhada à delegacia de Santa Rita-PB. Facebook

