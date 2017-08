“José Maranhão é o político que mais foi traído pelo governador”, diz peemedebista

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB) desmentiu boatos de que o presidente do partido, senador José Maranhão, estaria conversando com agentes do PSB objetivando as eleições de 2018, deixando de lado o projeto da ‘Frente de Oposições’, cuja aliança foi feita nas eleições municipais de 2016 entre o PMDB, PSDB e PSD.

Manoel frisou que esteve na última sexta-feira (11) com o senador e nada disso foi comentado por ele.

“Pelo contrário, Maranhão reafirma o compromisso de que o PMDB está no campo das oposições. Não sei de onde partiu essa informação, mas do senador Maranhão, com certeza, não foi”, enfatizou.

Segundo ele, a aliança não é somente de João Pessoa, mas das oposições com partidos que querem um projeto alternativo, diferente, democrático para a Paraíba e que devolva ao Estado a segurança que os paraibanos merecem, serviço de saúde, e que tudo seja feito como no governo Maranhão, com dedicação.

“O que não acontece hoje”, salientou.

O vice-prefeito destacou ainda que o PMDB foi hostilizado pelo esquema de Ricardo Coutinho e não foi só uma vez.

“O senador Maranhão é o político paraibano mais traído pelo atual governador, ao longo dessa última história política. Desde 2004, o PMDB tem sofrido um efeito predatório por parte do PSB e das hostes governamentais”, avaliou.