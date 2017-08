IV CBPJ inicia venda do 1º lote de inscrições no valor de R$ 80,00

foto: ascom

Foram iniciadas as inscrições para o IV Congresso Brasileiro Sobre Polícia Judiciária, a ser realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2017, no Centro de Convenções Raymundo Asfora, na cidade de Campina Grande, reunindo os mais eminentes estudiosos da área jurídica para tratar sobre o tema “A moderna visão do inquérito policial e a independência funcional do Delegado de Polícia”.

As inscrições podem ser realizadas diretamente no website do IV CBPJ, através do endereço eletrônico www.cedipe.com.br/4cbpj. O 1° lote está sendo oferecido com o valor promocional de R$ 80,00 para profissionais, estudantes e membros da Associação em Defesa das Prerrogativas dos Delegados da Polícia da Paraíba – ADEPDEL.

O 2° e 3° lotes serão comercializados para estudantes e associados ADEPDEL no valor de R$ 100,00 e R$ 200,00 respectivamente. Para profissionais da área e demais interessados, o valor do 2° lote é de R$ 200,00 e o 3° lote tem o investimento de R$ 300,00.

Os interessados que conseguirem se inscrever no 1º lote ainda vão ser contemplados com fichas especiais para concorrerem a sorteio de livros específicos da área de conhecimento, a ser realizado em uma live stream, juntamente com a comissão organizadora do Congresso.

Além do site, os interessados podem dirimir dúvidas através e-mail [email protected], ou diretamente pelos telefones 83 9 8154 8069 e 83 9 9156 7552.

As informações foram dadas à TV Itararé