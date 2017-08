Inscrições para o Selo Unicef estão se encerrando

O oficial de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Bruno Viecili, afirmou que as inscrições para o Selo Unicef ainda estão abertas para os municípios paraibanos, para o ciclo 2017/2020.

O Selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância para estimular os municípios a implantar políticas públicas no intuito de reduzir as desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As inscrições vão até o dia 31 de agosto.

– As inscrições para o Selo Unicef vão até o dia 31. Até agora temos mais de 1.600 municípios inscritos de 18 estados. O Selo estimula que os municípios priorizem políticas públicas para crianças e adolescentes, sendo um reconhecimento a esses municípios que conseguem colocar isso como prioridade. Nesses quatro anos, A Unicef capacita os gestores municipais, secretários e articuladores municipais, com suporte o tempo todo. Na edição passada 32 municípios da Paraíba foram certificados com o Selo. Até agora temos 211 municípios do Semiárido paraibano aptos a se inscrever e cerca de 130 já estão inscritos – frisou.

