Inscrições abertas para curso Técnico em Guia de Turismo, em João Pessoa

O Nordeste brasileiro é considerado uma das regiões com maior potencial para o turismo e apresenta uma constante crescente nos investimentos neste segmento.

De olho neste novo nicho de mercado, o Senac Paraíba oferece a oportunidade de se qualificar e adentrar nesta área através do curso Técnico em Guia de Turismo.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria.

A formação inicia no dia 11 de setembro e dispõe de uma carga horária de 800h.

Podem se inscrever estudantes com idade mínima de 17 anos, que estejam cursando o 2º ano do ensino médio ou que já tenham concluído.

Ao comparecer à unidade do Senac, os interessados devem estar com RG, CPF e comprovante de pré-requisito. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no turno da noite.

Os comerciários ou dependentes que apresentarem a carteira do Sesc ou Sinecom atualizadas recebem um desconto de 20% no ato da matrícula.

O Senac Paraíba enfatiza a importância da qualificação para os profissionais nas mais variadas áreas de atuação e vê nos cursos técnicos mais uma opção para oportunizar a capacitação com qualidade.

A Escola Senac de Gastronomia se localiza na Av. Cabo Branco, nº 2788, Praia de Cabo Branco. O telefone (83) 3031- 3547 está disponível para mais informações.