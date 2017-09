Incêndio atinge áreas do Parque Nacional de Brasília

O Parque Nacional de Brasília está sofrendo com a seca que atinge o Distrito Federal (DF).

Vários focos de queimadas foram identificados. Nessa quarta-feira (30), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área próxima ao lixão da Estrutural.

Nesta quinta-feira (31), queimadas com classificação de nível 3 foram detectadas na Chapada Imperial – região próxima a Brazlândia.

Os fortes ventos e o clima seco contribuem para o alastramento do fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas que, em determinados locais, chegam a 2 metros de altura.

“O incêndio de ontem foi controlado. Hoje, estamos trabalhando no combate ao fogo na Chapada Imperial. Seis equipes atuam na contenção das chamas”, informou o subtenente Hélio.

Cada equipe conta com seis bombeiros que trabalham com o apoio de sete viaturas, um helicóptero e um avião.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o incêndio de ontem consumiu uma área com cerca de 300 a 400 hectares, algo em torno de 400 campos de futebol.

De acordo com bombeiros, as causas ainda não foram identificadas, pois ainda será feita uma perícia. O resultado sai em até 30 dias.

De acordo com o ICMBio, um incêndio com a classificação 3 equivale a chamas de extensa complexidade de controle, em que se faz necessária a ajuda de equipes em terra, helicóptero e avião com tanque de água.

Para a contenção das chamas, além dos bombeiros e de servidores do ICMBio, dez voluntários, treinados pelo instituto, ajudam na ação. A seca no DF já dura mais 100 dias.

O Parque Nacional de Brasília é área de conservação federal administrada pelo ICMBio. São objetivos do instituto a preservação do cerrado, a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades educacionais.

O local é também uma alternativa de lazer, com as piscinas de águas correntes abertas ao público.