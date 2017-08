Imprensa Nacional repercute projetos de senador paraibano

O jornal Correio Brasiliense publicou extensa matéria sobre os três Projetos de Lei do senador Raimundo Lira (PMDB-PB) que serão votados nesta quarta-feira (16) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ do Senado, e que ganharam prioridade por tratar temas relacionados aos momentos de insegurança vividos atualmente pela população no País.

O tema Segurança Pública foi priorizado no Senado, após a constatação de um aumento considerável nos crimes praticados contra a população, o que ficou mais evidente depois do assassinato da servidora pública e jornalista Maria Vanessa Veiga Esteves, do Ministério da Cultura, morta a facadas na 408 Norte, no centro de Brasília, na noite da última terça-feira (9).

O crime foi cometido de forma perversa e cruel por Alessandro Lima, de 26 anos, e por um menor de 15 anos.

Segundo o delegado que está apurando o caso, o jovem assassino disse na delegacia que “hoje eu estava com vontade de matar alguém”.

“O atual Código Penal, mantido com força e determinação pelo impatriotismo e pela ganância, tem o objetivo de estimular o banditismo e tirar as condições de trabalho da polícia. Igualmente, o Código do Processo Penal protege o criminoso e tira a eficiência do Poder Judiciário”, disse Lira.