Imeq adverte que mudança no tamanho do pneu de táxis pode lesar consumidor em 15%

Equipe do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, o Imeq, está fiscalizando mais de 200 táxis em Campina Grande.

O objetivo é evitar que os usuários sejam lesados no momento de pagar pela corrida.

De acordo com o superintendente do órgão, Artur Galdino, as inspeções estão sendo feitas nos pneus, rodas, taxímetro, e na validade do certificado de inspeção.

– Não se pode trocar o perfil do pneu e do aro sem comunicar ao Imeq, porque o relógio é aferido através do perfil do pneu. Então na hora que o taxista trocar por um perfil menor, até por questões de economia, de certa forma ele estará lesando o consumidor em pelo menos 15%. O taxímetro vai girar mais, porque o pneu vai ter uma rotação maior por causa do diâmetro. O consumidor pode exigir o certificado do Imeq ao taxista e fazer essa verificação – disse Artur em entrevista à TV Itararé.

Os veículos que apresentarem irregularidades serão notificados e os taxistas terão um prazo de 20 dias para apresentar a defesa.