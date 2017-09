‘I Campina Innovation’ tem abertura nesta sexta-feira, em Campina

Nesta sexta-feira (01/09) será aberto, em Campina Grande, o I Campina Innovation. O objetivo do evento é impulsionar a inovação para o setor industrial.

A abertura acontecerá às 8h, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP).

Em seguida, haverá a palestra master de Fernando Kimura, palestrante internacional, número 1 na pesquisa orgânica do Google no tema Inovação e grande nome do Neuromarketing, recente abordagem do marketing inovador que estuda a essência do comportamento do consumidor.

Durante o evento, entre as ações de destaque, o SENAI fará a apresentação do Laboratório Aberto, espaço para o empreendedor desenvolver suas ideias e ser apoiado com recursos oriundos de programas do SEBRAE e SENAI.

São esperadas cerca de 200 pessoas, entre empreendedores, estudantes e industriários da Paraíba. O Campina Innovation irá oferecer capacitações, oficinas e workshops.

A programação do evento será dividida entre o Espaço Investidor e o Espaço Lab, com atendimento e orientação aos empresários, empreendedores e industriais. Os espaços apresentarão as soluções voltadas ao setor industrial.

A abordagem da temática inovação será abordada de forma ampla, mas sempre apresentando o contexto no qual estão atualmente inseridas as indústrias do Estado da Paraíba.

O objetivo deste evento é promover a cultura de inovação através da criação de um ambiente conceitual, participativo e interativo.

Para os organizadores do I Campina Innovation, o ambiente de estímulo e colaboração é possível identificar ideias empreendedoras com foco na inovação, além de sensibilizar investidores para prospecção de negócios inovadores.

O evento vem para dar início às ações do Laboratório Aberto em Campina Grande e região.

Segundo a Diretora Regional do SENAI Paraíba, Marinalda Adjuto, um dos propósitos de implementação do Laboratório Aberto do Instituto SENAI de Tecnologia é proporcionar para as empresas a oportunidade de se destacarem como também expandir sua área de atuação através do suporte dado pelo laboratório, garantindo a qualidade do serviço da empresa através do acesso a uma infraestrutura e equipe qualificada para acelerar o desenvolvimento de produtos e negócios, como também o acesso a rede de relacionamento facilitando a aquisição de recursos financeiros, capacitação e mentoria para a estruturação do negócio, fortalecimento da cadeia produtiva e um suporte na produção piloto.

O Campina Innovation é realizado pela FIEP, SENAI e Sebrae, com o apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.