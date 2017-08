Hospital de Trauma de João Pessoa realiza mais de 630 atendimentos no fim de semana

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, realizou durante o final de semana 632 atendimentos, uma média de um paciente a cada 10 minutos.

Neste período, a unidade de saúde realizou 31 procedimentos de alta e média complexidade.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da sexta-feira (11) até as primeiras horas desta segunda- feira (14).

Os casos envolvendo os acidentes de motos e quedas mais uma vez foram destaques no final de semana.

No total, 119 pacientes foram atendidos devido a quedas e 83 a acidentes com moto. Corpo estranho vem em terceiro, com 58 casos; Trauma 35 ocorrências, Acidente Vascular Cerebral 24; acidente de carro 20; agressão física 19; atropelamento 15; queimadura 15; arma de fogo 12; acidente de bicicleta oito e cinco de arma branca.

Os demais atendimentos foram de casos clínicos.

Perfil: O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena atende casos de urgência e emergência, contudo, muitos procuram a instituição para atendimentos clínicos, não levando em consideração o tipo de assistência prestada pela unidade de saúde, voltado para situações de média e alta complexidade, a exemplo de vítimas de trauma (acidentes e desastres), violência, queimadura, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hemorragias digestivas.