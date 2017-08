Homem é preso por porte ilegal de arma em Alagoinha

foto: ascom

Um homem foi preso com um revólver na noite deste sábado (12), no conjunto Nova Alagoinha, na cidade de Alagoinha. Os policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam rondas quando, ao abordarem algumas pessoas, encontraram a arma com uma delas.

Além do revólver calibre 32 com seis munições intactas, com o homem também foram encontrados três aparelhos de telefone celular. Ele foi conduzido pelos policiais militares até a delegacia, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.