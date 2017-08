Homem é preso com mais de 80 papelotes com drogas

Foto: Secom/PB

A Polícia Militar apreendeu 85 papelotes com drogas e prendeu um suspeito por tráfico, no início da tarde desta quarta-feira (30), no Renascer I, Distrito Mecânico, nas proximidades do Centro de João Pessoa. Contra o suspeito havia também um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Segundo o capitão Marcio Alcântara, comandante da Força Tática do 1º Batalhão, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

“Durante as diligências na localidade encontramos o suspeito e, na abordagem, foram encontrados os papelotes com maconha”. Ao todo, com o acusado de 27 anos, a PM encontrou 85 embalagens com drogas. Não foi localizada arma de fogo, mas o suspeito foi conduzido para delegacia.

Durante a prisão, os policiais constataram que contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.