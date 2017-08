Homem é preso acusado de aplicar golpe da pirâmide financeira na PB

Foto: Reprodução/TVCB

Um homem foi preso nesta terça-feira (15) em João Pessoa acusado de aplicar golpes na modalidade pirâmide financeira.

O golpe acontecia através de um aplicativo que oferecia lucro de até 30% em apostas que seriam feitas em campeonatos esportivos no estado da Bahia.

Ao ser detido o suspeito relatou que também era vítima do golpe e apontou outros dois homens como responsáveis pelo crime, os quais estão sendo procurados.

De acordo com a polícia, através do aplicativo as pessoas podiam acompanhar seus lucros, mas não conseguiam sacar os valores, o que se configura como pirâmide financeira.

Pelo menos 34 pessoas foram vítimas do golpe na Paraíba. Elas teriam que investir R$ 20 mil na promessa de lucro alto, tanto foi que uma chegou a dar o próprio veículo como garantia para entrar no grupo. O prejuízo pode chegar a um milhão de reais.

Todos os valores das vítimas foram bloqueados pelos organizadores do esquema e transferidos para a conta do homem detido nesta terça-feira.

*Com informações da TV Itararé.