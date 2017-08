Homem é flagrado ao transportar 5 kg de maconha prensada de João Pessoa para Campina

O Grupo Tático do Batalhão de Polícia Ambiental abordou, na tarde desta quarta-feira (30), um homem que estava em atitude suspeita, perto do Terminal Rodoviário de João Pessoa, e apreendeu com ele 5 kg de maconha prensada, pronta para ser transportada em uma caixa para a cidade de Campina Grande.

O homem, de 44 anos, disse que trabalhava como mototaxista, mas que nesta quarta-feira resolveu deixar a moto de lado e ganhar um ‘dinheiro extra’ servindo como mula para o tráfico de drogas (como são chamadas as pessoas que transportam drogas para terceiros).

De acordo com o cabo Siderlan Almeida, o acusado não revelou maiores detalhes sobre outros envolvidos no tráfico.

“Ele se limitou a dizer que tinha vindo buscar a droga aqui, sem revelar o local, e iria entregar a uma pessoa assim que desembarcasse no terminal rodoviário de Campina Grande, mas também sem dizer qual meio de transporte iria utilizar no trajeto entre as duas cidades, se era ônibus ou alternativo, e nem quem era a pessoa que estava esperando a droga”, detalhou.

O acusado já cumpriu pena por um homicídio, que aconteceu na cidade de Campina Grande, no ano de 2001. Ele foi apresentado na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, em João Pessoa.