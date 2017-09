Governo vai terceirizar a gestão da transposição

O governo quer conceder à iniciativa privada as operações da transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de infraestrutura do país.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) elabora o modelo de privatização, que deve ficar pronto em 2018. Os Estados terão que pagar pela água.

A informação é do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, em entrevista ao site Poder 360.