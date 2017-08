Governo participa de audiência pública na AL para debater o setor agropecuário

fotos: Secom/PB

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, participou, na sexta-feira (11), de uma audiência pública para debater sobre concorrência e incentivos relacionados ao setor agropecuário, na expectativa de encontrar soluções e incentivos fiscais diferenciados para as demandas apresentadas pelos agropecuaristas. Na ocasião, o secretário Rômulo Montenegro falou sobre a importância do setor para a economia do estado.

“É importante destacar que o Estado criou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e colocou três grandes abatedouros na legalidade que não eram registrados no sistema de inspeção. Isso proporcionou à Paraíba, entre os estados do Nordeste, ser o que mais cresceu em abate formal de bovinos. Crescemos quase nove por cento no ano de 2016. Criamos um beneficio fiscal para o setor bovino de abate tributando 4% sobre o preço do boi, isso é uma ajuda fiscal substancial”, comentou.

O secretário de Estado da Receita, Marconi Frazão, que também participou da audiência, disse que vai estudar com profundidade sobre todas as reivindicações e que estas serão encaminhadas ao governador Ricardo Coutinho para que sejam estabelecidas no que for possível.

A audiência pública reuniu produtores, agropecuaristas, integrantes das cooperativas, Abatedouros, presidentes de sindicatos ligados ao setor, representantes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba, Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Banco do Nordeste, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/PB), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/pb), Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Emater, Emepa, Empasa, Gestão Unificada (GU), e gerências da Sedap.