Governo estica o prazo de adesão ao Refis

O governo Michel Temer editará medida provisória que prorrogará o prazo de adesão ao Refis de amanhã para 29 de setembro, informa o jornal Folha de São Paulo.

O objetivo é garantir novas inscrições no programa de refinanciamento de dívidas e disputas com o fisco até que uma outra MP, a das regras do Refis, seja negociada e votada no Congresso.

Foto ilustrativa: Reprodução/ Internet

Não está descartada nova prorrogação, até o final de outubro, caso sejam feitas mudanças no texto analisado pelo Legislativo.

O governo negocia as demais condições do programa com os parlamentares, que defendem dar desconto maior aos contribuintes.

A nova proposta aumenta para 60% o abatimento da multa em pagamentos realizados à vista, para 50% nos parcelados em 145 meses e para 35% nos feitos em 175 meses, ainda conforme o jornal.

*fonte: uol