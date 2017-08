Governo do Estado participa de HackFest para divulgar o Disque 123

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), vem realizando ações efetivas de enfrentamento a violação de direitos, ocupando para isso diversos espaços.

Assim, a rede de proteção Disque 123 vai estar com estande na 3ª edição do HackFest Contra a Corrupção, idealizado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), com contribuição do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE) e demais órgãos estaduais.

A parceria servirá para divulgar o serviço, considerado um importante canal de comunicação entre a população e o Estado no recebimento e apuração de denúncias de violação de direitos.

No mês de junho, programadores e estudantes se reuniram para o desenvolvimento de softwares e ideias transformadoras.

Já no próximo dia 18 de agosto, no Centro Cultural Ariano Suassuna, acontecerá a etapa final para a entrega da premiação aos vencedores e disponibilização à sociedade dos melhores softwares desenvolvidos.

Oficinas, atividades, exposições e premiação farão parte desse evento de fomento à cidadania.

A Maratona Hacker de Programação pretende, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolver a sociedade no combate à corrupção. O Disque 123 contribuirá para a promoção e garantia de direitos.

A Paraíba é o primeiro Estado a implantar um disque denúncia próprio. O serviço presta informações de forma gratuita e sigilosa, além de tirar dúvidas e atender também às demandas relacionadas à defesa de Direitos Humanos.

O Disque 123 recebeu no mês de julho 205 ligações denunciando algum tipo de violência envolvendo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, LGBT e mulheres.