Governo do Estado anuncia data de conclusão da barragem de Riacho Fundo

A primeira das cinco barragens a serem construídas pelo Programa Mais Trabalho, lançado em maio deste ano, está prestes a ser concluída.

Trata-se da barragem Riacho Fundo localizada na cidade de Tenório, que está com 90% de suas obras prontas.

Foto: Secom/PB

Para construí-la, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, está investindo mais de R$ 900 mil, em recursos próprios.

A barragem Riacho Fundo é capaz de acumular 298.616 m³. Seu sangradouro está 90% concluído, faltando a conclusão do muro-guia das águas de sangria.

No talude montante falta apenas 10% do seu enrocamento de proteção. Todo o sistema de drenagem está executado, como também o maciço terroso. Nas próximas semanas será iniciado o plantio de grama sobre o talude jusante.

Deusdete Queiroga, secretário executivo de Infraestrutura e Recursos Hídricos, ressalta a preocupação que o Governo do Estado tem em garantir segurança hídrica para a população que sofre com a escassez de água.

“Após um importante programa de recuperação de barragens, que já recuperou 30 delas, e após a construção da barragem de Jandaia, em Bananeiras, e a reconstrução da nova Camará, o Governo indicou este ano a construção de cinco novas barragens: Pedra Lisa (Imaculada), Coronel Jueca (Desterro), Porcos (Pedra Lavrada) e Riacho Fundo (Tenório). Esta última barragem está sendo concluída agora no mês de setembro. São obras importantes que contribuirão muito com o vasto programa que busca dar segurança hídrica à Paraíba”, ressaltou.

Foto: Secom/PB

Além da barragem de Riacho Fundo, em Tenório, o Governo do Estado mantém em ritmo normal as obras de outras quatro: Porcos (Pedra Lavrada), Cacimbinha (São Vicente do Seridó), Coronel Jueca (Desterro) e Pedra Lisa (Imaculada) que, juntas, somam investimento superior a R$ 20 milhões.