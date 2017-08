Governador nomeia novo procurador-geral de Justiça da PB

Durante o programa de rádio semanal Fala Governador, nesta segunda-feira (14), governador Ricardo Coutinho (PSB) nomeou novo procurador-geral de Justiça da Paraíba.

O escolhido é Seráphico da Nóbrega, que estava na lista tríplice junto com Amadeu Lopes e João Arlindo.

Seráphico será empossado no próximo dia 29 de agosto.

Conheça o perfil do novo procurador-geral:

Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho: 2º promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita. Promotorias que ocupou: Patos, Campina Grande, João Pessoa, Cruz do Espírito Santo, Mari, Soledade, São Mamede, Pombal, Malta e Paulista. Cargos que já exerceu: secretário-geral e secretário de Planejamento e Gestão do MPPB.

Atribuições exercidas: integrou a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa (Ccrimp), a Assessoria Técnica e a Coordenação do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Ncap).

No biênio 2013-2015, exerceu o cargo de presidente da Associação Paraibana do Ministério Público. Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), especialista em Direito Processual pela UNP e professor do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).