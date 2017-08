Governador lança Portal e Programa de Desenvolvimento Profissional do Soma

O governador Ricardo Coutinho lançou, nesta terça-feira (15), o Portal do Programa Soma – Pacto pela Aprendizagem na Paraíba e o Programa de Desenvolvimento Profissional para educadores.

Por meio do Portal somaparaiba.com os sistemas estadual e municipais de educação terão acesso à plataforma de desenvolvimento profissional, que vai ofertar curso de desenvolvimento profissional para cerca de 4.300 educadores (gestores escolares, coordenadores e supervisores).

Também será possível encontrar os indicadores educacionais dos municípios, resultados das avaliações formativas do Soma, entre outros itens.

O evento foi realizado no Centro de Formação de Educadores, em João Pessoa, e contou com a presença da vice-governadora Lígia Feliciano, prefeitos, auxiliares do Governo, deputados estaduais, gestores da educação e outras autoridades.

O Soma tem como objetivo a superação dos desafios da alfabetização, do letramento e dos déficits de aprendizagem nos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública.

O Programa contribui com a aprendizagem por meio da aplicação de avaliações, formação de professores e gestores, monitoramento e utilização de sistema próprio de gestão de informação, garantidos a partir da cooperação técnica firmada entre Governo de Estado e 219 municípios, beneficiando mais de 225 mil estudantes de 3.332 escolas.

“O Portal Soma é um instrumento dentro do Pacto pela Aprendizagem que o Governo do Estado lançou em parceria com os municípios. Na semana passada, nós aplicamos uma prova inicial em 225 mil estudantes para saber qual o nível das crianças da rede municipal de cada uma das 219 cidades que aderiram ao programa”, frisou.

“Com isso queremos que, ao final de 2020, tenhamos toda criança até o 3º ano do ensino fundamental letrada, alfabetizada e com noções de matemática. E só é possível fazer isso e, consequentemente, melhorarmos o ensino médio, se agirmos no ensino fundamental. Então é preciso compreender que as ações são de médio e longo prazos e os prefeitos que aderiram ao Soma entenderam a importância dessa ponte com o Governo”, disse o governador Ricardo Coutinho.

Ainda de acordo com o governador, os municípios que aderiram ao Soma receberam investimentos de quase R$ 74 milhões em ônibus escolares, laboratórios de informática e conjuntos escolares.

“Nessa parceria os municípios entram com os educadores, professores, qualificação do ensino e outras ações para potencializar a capacidade das escolas e trazer a melhoria do ensino fundamental. Entregamos ônibus, carteiras, laboratórios, tudo com a intenção de desenvolver a escola pública”, concluiu.

O secretário da Educação, Aléssio Trindade, explicou que o Programa de Desenvolvimento Profissional é uma ação que acontece de forma articulada com a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai formar mais de 4 mil educadores.

“A intenção é que eles aprendam a fazer a correta reunião pedagógica com os professores, aplicar a correta sequência didática para recuperação dos conteúdos e que eles consigam fazer o projeto de intervenção pedagógica para que os alunos tenham um avanço na aprendizagem de português e matemática. Inclusive os gestores que se aprofundarem nesse Programa terão acesso a titulação de especialistas. Com isso, vamos nos aproximando da melhoria do Ideb e também da alfabetização na idade certa, fazendo com que todos os estudantes tenham as habilidades de matemática, leitura e produção de texto, ao término do 3º ano do fundamental”, adiantou.

O Soma integra a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulação Municipal e a Secretaria de Estado da Educação na missão de contribuir para o crescimento do ensino fundamental e para a melhoria dos índices da educação no Estado.

“A única coisa que o Governo solicitou de contrapartida aos municípios foi que eles já comecem a melhorar os índices da educação. Para isso ocorrer tem toda uma estratégia de capacitação e qualificação. E agora vamos avançar também em parceria com a Secretaria da Educação, na avaliação da aplicação financeira dos municípios paraibanos, mostrando, inclusive, a eficiência no gasto da educação nos municípios”, pontuou o secretário de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Buba Germano.

Criado pelo Decreto nº 37.234 de 14 de fevereiro de 2017 (publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, de 15 de fevereiro de 2017), o Soma tem como objetivo assegurar a todas as crianças da Paraíba a elevação da qualidade da educação básica ofertada no Ciclo de Alfabetização.

As metas são as estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação e pelo Plano Estadual de Educação da Paraíba.

A prefeita da cidade de Livramento, Carmelita Ventura, aderiu ao Soma e garantiu que o Programa trouxe grandes benefícios para o crescimento da educação no município.

“Aderimos ao Soma e isso está ajudando muito o ensino em Livramento. Essa parceria é importante porque contribui para o desenvolvimento do ensino fundamental na Paraíba como um todo. Nós recebemos conjuntos escolares, um ônibus e um laboratório com computadores que vêm sendo bem utilizados pelos alunos”, afirmou a prefeita.