Governador detona vereadores campinenses: “horrorosos”

Na edição de ontem de seu programa semanal de rádio, Ricardo Coutinho voltou a comentar sobre a reação de algumas lideranças políticas de Campina Grande no tocante à suspensão do racionamento d´água, previsto para o próximo dia 26.

“Fiquei surpreso, completamente surpreso, com a virulência, com o ataque de algumas pessoas do mundo da política, provavelmente mandadas por outras que estão hierarquicamente superiores, em cargos maiores”, registrou o governador.

Ainda conforme RC, foi um debate “sinceramente, horroroso, que trazia apenas o ódio dentro de si. Esse povo não tem o menor compromisso, o menor respeito pelas condições de vida da população como um todo. No racionamento, quem mais sofre são os pobres (…) Eu vi deputada e vereadores dizendo bobagens”.

