Governador confirma reunião com José Maranhão para tratar de política

O governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), confirmou à imprensa, nesta quarta-feira (30), que vem conversando com o senador José Maranhão (PMDB) e que já marcaram uma reunião ainda sem dada para falar sobre o processo eleitoral de 2018.

“Eu tenho conversado com ele, nós marcamos sim um encontro, ainda sem data, para falar sobre as coisas da política. Eu tenho pelo senador o devido respeito e eu sei que ele tem por mim. Nós nunca ultrapassamos esse limite do respeito e da convivência”, atestou.

Ricardo Coutinho disse ainda respeitar a pretensão de Maranhão em ser governador do Estado novamente e que está propenso a disputar as eleições do ano que vem.

“Eu sei também que ele respeita a nossa propensão, o nosso direito de poder dar continuidade a esse projeto que está dentro da Paraíba, que fala por si só, basta olhar para a educação, para as estradas, para os hospitais e adutoras”, comentou.

O governador disse ainda que eles reconhecem, um no outro, a legitimidade de pleitear o que quer que seja e se a vida convergir mais a frente para somarem forças, não veria nenhum problema nisso.