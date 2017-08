Gervásio participa de encontro do PSB e diz que projeto de RC deve continuar

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Gervásio Maia (PSB), participou do encontro regional do partido na cidade de Guarabira.

Na ocasião, Gervásio defendeu a continuidade do projeto implementado pelo governador Ricardo Coutinho, que criou políticas públicas que mudaram a realidade antes vivida na Paraíba.

“Enquanto outros Estados paralisam obras, atrasam salários, a gestão do PSB continua realizando ações e serviços. Esse é o ritmo implementado pelo Governador Ricardo Coutinho e que precisa seguir”, afirmou Gervásio.

O Encontro Regional do PSB contou com a presença do governador Ricardo Coutinho, do secretário de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia João Azevêdo, dos deputados Buba Germano, Hervázio Bezerra, Ricardo Barbosa, do presidente estadual do partido Edvaldo Rosas, do presidente do PSB em Guarabira, Célio Alves, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região.