Gerente de Saúde de CG diz que problema de falta de médicos será sanado

O gerente de Atenção Básica de Campina Grande, Miguel Dantas, afirmou que o problema de falta de médicos nas unidades de saúde da cidade está sendo resolvido.

Em entrevista nesta quarta-feira, 29, Miguel frisou que das 107 equipes existentes na cidade, apenas dez está com o déficit desses profissionais, mas que isso será resolvido em setembro.

– A falta de médicos, infelizmente, é um problema que temos todos os anos. Esse ano, atipicamente, tivemos menos médicos chegando para cobrir as equipes de saúde a tempo. Das 107 equipes, estamos sem médicos em apenas 10. Estamos com previsão de receber, até o primeiro terço do mês de setembro, todos os médicos que irão preencher essas vagas – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM.