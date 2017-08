Galeria Casarão 34 abre exposição em João Pessoa

Uma parte de Nova York retratada sem as cores marcantes de uma cidade cosmopolita e em pleno processo de gentrificação – enobrecimento de uma região considerada desvalorizada.

É o que mostra o fotógrafo Caique Cunha na exposição “Williamsburg: Paisagem em transformação”, que será aberta nesta quarta-feira (16), às 17h, na Galeria Casarão 34.

Na abertura haverá uma performance da Cenário Cia. de Dança. A entrada é gratuita.

Foto: Divulgação

A mostra, que tem curadoria de Rodrigo Santana, já passou por Nova York, Rio de Janeiro, Niterói (RJ), Garanhuns (PE) e pode ser vista até o dia 22 de setembro, das 10h às 16h.

Ela é composta por vídeos e 29 fotografias em preto e branco que retratam a gentrificação de Williamsburg, uma região do Brooklyn.

A maioria dos registros foi feita com equipamento analógico, mas o artista também usou câmera digital.

Segundo Caique Cunha, ele não tinha a pretensão de fazer uma exposição quando começou a fotografar Nova York, cidade onde passou uma temporada entre 2014 e 2016 fazendo cursos na Escola de Artes Visuais (SVA) e no Centro Internacional da Fotografia (ICP).

A parte prática dos cursos era externa e, para uma das aulas, o artista decidiu fotografar uma produção de dança em Williamsburg, local que o surpreenderia.

“Quando cheguei a Williamsburg notei uma Nova York completamente diferente. Uma Nova York em transição. Imediatamente comecei a fotografar as ruas, registrando locais e histórias que seriam perdidas em um curto período de tempo. Durante alguns meses visitei aquele bairro, sempre fotografando. Foi quando percebi que o material registrava o processo de gentrificação pelo qual Williamsburg passava”, contou o artista.

Apesar de retratar uma parte de Nova York, uma cidade repleta de cores, o artista optou por fazer os registros em preto e branco.

“Ao mesmo tempo que Nova York é uma cidade cheia de cores e luzes, é também cinza. Cheia de textura e contrastes. Para esse projeto, a cor era apenas um elemento coadjuvante. Eu queria mostrar uma Nova York clássica e emotiva, paralisada no tempo”, explicou.

O termo gentrificação, o enobrecimento de uma região desvalorizada, surgiu em Londres na década de 60, quando um grupo de pessoas mais ricas – gentry – passou a ocupar uma região predominantemente ocupada pela classe operária.

Com isso, o valor dos imóveis aumentou consideravelmente e os antigos moradores precisaram se mudar para a periferia.

Caique Cunha nasceu no Rio de Janeiro. Formado em Administração de empresas, atuou na área por dez anos, trabalhando paralelamente como fotógrafo. Deixou a carreira de administrador e passou a se dedicar à fotografia.

Foi gerente de operações fotográficas no Comitê Rio 2016 (Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro). Participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e em outros países.