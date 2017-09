Funjope divulga relação de projetos contemplados pelo fundo cultural de João Pessoa

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), divulgou, nesta quinta-feira (31), a relação dos 79 projetos contemplados pelo Edital 03/2016 do Fundo Municipal de Cultura (FMC).

A PMJP vai investir R$ 1,5 milhão em produções artísticas de diversas áreas.

Dos 79 projetos aprovados, 19 foram na área de música, 14 de teatro, 11 de cultura popular, nove de artes visuais, oito de livro, leitura e literatura, sete de dança, sete de circo e quatro de artes integradas (projetos com mais de um segmento artístico).

Foto: Secom/JP

A Comissão analisou 276 propostas, sendo que 19 não atenderam a análise documental e 178 não foram potencializadas.

Os proponentes que não concordarem com o resultado têm um prazo de cinco dias úteis, a partir da data de publicação, para entrar com recurso junto à Comissão Deliberativa do FMC, composta por dez pessoas, sendo cinco representantes do Poder Público e cinco representantes da sociedade civil.

De acordo com o diretor executivo da Funjope, Maurício Burity, João Pessoa, que já se destaca como a terceira cidade do Brasil onde mais se investe em produção audiovisual, diversifica os investimentos em cultura, destinando, através do FMC, recursos para oito áreas diferentes e possibilitando que vários artistas da cidade possam mostrar seu trabalho.

“O Fundo Municipal de Cultura é o instrumento mais democrático de incentivo à produção cultural e injeta anualmente cerca R$ 3 milhões na cadeia produtiva da cultura, através de quatro editais. É a maior política de incentivo à cultura em toda historia do fundo”, afirmou Maurício Burity.