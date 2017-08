“Fim do racionamento foi uma decisão política”, lamenta vereador

O fim do racionamento foi anunciado em Campina Grande, mas a decisão tem divido a opinião da classe política e a sociedade em geral.

Muitos alegam que ainda é cedo para encerrar o racionamento e a discussão provocou debates na Câmara Municipal de Campina Grande.

O vereador Lucas Ribeiro (PP) é um dos que são contra o encerramento do racionamento.

Ele alega que a decisão do governo do Estado foi política.

Em entrevista nesta segunda-feira (14), Lucas lamentou o fato e disse que a água está sendo tratada como pauta político-partidária.

– Hoje nós escutamos do vereador Alexandre informando que a ANA terá que fazer obras no trecho da transposição e vai ter que parar a vazão. Isso só confirma que a decisão, além de ser precipitada, foi política. O dia 26, data que marcaram para o fim do racionamento, é exatamente o dia em que o ex-presidente Lula vem fazer um ato político em Campina Grande. Além disso, sempre que tratávamos de racionamento era com a Cagepa e para a anunciar o fim do racionamento quem veio foi o secretário João Azevedo, que é pré-candidato do governador [em 2018]. Estão fazendo política com a água – lamentou.

